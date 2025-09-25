La Suède, destination désormais disponible sur ordonnance médicale

Quand le voyage devient un traitement grandeur nature.

Et si la prochaine ordonnance de votre médecin n’était pas une boîte de cachets, mais un billet pour Stockholm ? C’est la promesse – très sérieuse – de « La Suède sur prescription médicale », la nouvelle campagne de Visit Sweden. Une initiative qui fait entrer le tourisme dans le champ de la santé publique, et le marketing dans le registre de la médecine douce.

Car le pays scandinave ne se contente pas de vendre ses forêts, ses archipels et ses traditions. Il les érige en véritables remèdes. Sauna en Laponie pour améliorer le sommeil, bain glacé pour stimuler la circulation, nuit à la belle étoile pour réguler les cycles : la destination devient traitement, et l’expérience se transforme en posologie.

Cette idée s’appuie sur une tendance confirmée par l’OMS : la nature, la culture et les interactions sociales ont des vertus reconnues pour le bien-être. En France, le surf à Biarritz est déjà proposé sur prescription médicale. Mais la Suède va plus loin, en systématisant l’approche avec l’appui d’experts comme Yvonne Forsell, professeure émérite au Karolinska Institutet, qui a validé les bénéfices des expériences mises en avant.

Le pays publie même un document pratique, pensé pour initier le dialogue entre médecins et patients autour de ces prescriptions “nature”. Une enquête YouGov montre toutefois que la sensibilisation reste faible : 70 % des Français n’en ont jamais entendu parler, et seuls 5 % en ont déjà bénéficié. Mais 60 % se disent prêts à passer plus de temps dans la nature si cela leur était recommandé par leur médecin – un chiffre qui révèle un potentiel de prescription… touristique.

Côté communication, Visit Sweden démontre une nouvelle fois son habileté à dépasser la promotion classique d’un territoire. Ici, pas de slogans, mais une prise de parole qui détourne avec intelligence le langage médical pour faire de la Suède un “traitement” validé par la science. La campagne joue sur un double registre : susciter l’envie d’un voyage et installer le pays comme une réponse crédible aux enjeux contemporains de santé mentale et de bien-être.

En posant la question du tourisme comme outil de santé publique, la Suède déplace les lignes de la communication institutionnelle. Une manière subtile d’occuper le terrain du “care”, habituellement réservé aux laboratoires pharmaceutiques ou aux acteurs du bien-être.