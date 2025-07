Values.media lance Connect Panel pour un ciblage plus précis des audiences

Ciblage, expansion et omnicanal.

L’agence indépendante Values.media lance Connect Panel, une solution de ciblage publicitaire conçue avec Liveramp et YouGov. Disponible en France, ce dispositif s’adresse aux annonceurs souhaitant affiner leurs stratégies médias sur le web, les réseaux sociaux et la CTV, tout en intégrant une logique de protection des données.

Connect Panel repose sur une démarche structurée en trois étapes. D’abord, une phase de ciblage ultra-précis à partir des données d’enquête issues du panel YouGov, avec plus de 100 000 variables comportementales, sociodémographiques et d’opinion. Ces informations permettent la création de segments d’audience sur-mesure, censés mieux refléter les comportements et attentes des consommateurs.

Ensuite, la plateforme de data collaboration de Liveramp entre en jeu pour élargir ces segments à des profils similaires grâce à des technologies de type « lookalike ». Un élargissement maîtrisé, sans compromis sur la confidentialité des données, selon les acteurs impliqués. Enfin, les audiences peuvent être activées de manière omnimédia, sur l’ensemble de l’écosystème Liveramp : display, social, ou télévision connectée.

Pour Olivier Lavecot, directeur innovations chez Values.media, cette offre marque une évolution importante : « Grâce à cette collaboration avec Liveramp et YouGov, nous permettons à nos clients d’atteindre leurs audiences avec une précision inédite et dans un cadre 100% sécurisé. » Même constat du côté de YouGov, qui renforce ici son rôle dans l’activation des données déclaratives : « Nous sommes ravis de faire évoluer notre collaboration avec Values.media […] en leur permettant d’activer ces mêmes données via notre partenaire Liveramp », précise Dörthe Jans, Global Head of Advertising Solutions.

Connect Panel prolonge la stratégie engagée par Values.media, déjà illustrée par sa collaboration avec Prisma Media. L’agence continue ainsi d’élaborer des dispositifs qui privilégient à la fois la précision du ciblage et une utilisation responsable des données, dans un environnement publicitaire où la confiance devient un enjeu central.