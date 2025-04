IA publicitaire : Dailymotion Advertising décode des attentes générationnelles… opposées

GenZ, Millennials, Boomers…

Dailymotion Advertising, la branche marketing vidéo de la plateforme éponyme, publie une étude inédite réalisée avec YouGov sur la perception de l’IA dans la publicité selon les générations. L’enquête, menée auprès de 2 095 personnes en France et aux États-Unis, révèle des attentes radicalement différentes selon les tranches d’âge – une donnée stratégique à l’heure de la personnalisation à grande échelle.

La Gen Z (18-24 ans) attend des expériences publicitaires immersives : 72 % préfèrent les recommandations ciblées, et 58 % plébiscitent les formats gamifiés. Un engouement encore plus fort en France qu’aux États-Unis. Ces jeunes consommateurs, adeptes des contenus « snackables » sur TikTok, YouTube Shorts ou Instagram Reels, souhaitent des formats dynamiques et interactifs, gages d’attention et de partage.

Chez les 25-34 ans, la publicité se doit d’être utile et peu intrusive. 70 % attendent des offres pertinentes basées sur l’IA, 68 % apprécient les promotions personnalisées, et plus de la moitié préfèrent des formats intégrés de manière fluide dans leur parcours utilisateur.

Les 35-44 ans accordent leur confiance aux avis (60 %) et privilégient les formats informatifs, tout en conservant une préférence pour les formats courts, optimisés pour le mobile, YouTube et la TV connectée. Nouveauté : les assistants vocaux émergent comme un canal publicitaire pertinent pour cette génération.

Les plus de 45 ans restent fidèles aux canaux classiques comme la télévision ou la presse. Ils rejettent majoritairement la collecte automatique de données (50 % chez les 55+), recherchent des publicités claires et expriment un besoin de contrôle fort sur l’usage de leurs données.

Pour Dailymotion Advertising, ces enseignements plaident pour une IA respectueuse des sensibilités générationnelles : plus immersive et personnalisée pour les jeunes, plus discrète et informative pour les adultes, et plus transparente pour les seniors. La technologie ne doit pas seulement optimiser les campagnes, mais aussi renforcer la confiance et l’engagement à travers des expériences adaptées à chaque public.

« Cette étude met en lumière un enjeu fondamental pour les annonceurs : l’impératif d’adapter chaque campagne aux nouveaux usages des consommateurs. L’IA joue ici un rôle clé en permettant une personnalisation accrue et une diffusion plus pertinente des messages publicitaires. Chez Dailymotion Advertising, nous sommes convaincus que l’avenir de la publicité repose sur des expériences engageantes, dynamiques et adaptées aux attentes spécifiques de chaque génération », conclut Nikhil Jain, VP insights and marketing solutions chez Dailymotion Advertising.