Ce film d’horreur aux WC va hanter vos repas chez belle-maman

Vos papiers s'il vous plaît.

Selon la légende, c’est précisément pour ce type de campagne créative que la Réclame a vu le jour. Laissez-moi vous narrer comment VaynerMedia – l’agence de l’inénarrable Gary Vaynerchuk – a brillamment métamorphosé un simple spot pour la marque de papier toilettes Scott en un véritable court métrage d’horreur faisant référence au film Get Out.

L’histoire lugubre de Claire se déroule lors d’un premier dîner avec sa belle-famille, prenant un virage terrifiant lorsque ses actes la conduisent à obstruer les toilettes de manière aussi inattendue que gênante. Alors que l’eau sinistre menace de déborder, la solution qu’elle décide d’adopter va vous émouvoir profondément.

Sous le titre « The Clogging » (nous vous laissons le soin de traduire), cette réalisation signée Chioke Nassor exploite habilement l’anxiété que suscitent les blocages de toilettes (une expérience qui concerne 5 Français sur 5) et s’inspire des archétypes du cinéma d’horreur pour tisser une tension insoutenable. Le tout, dans le but de promouvoir le produit Scott 1000 et sa technologie innovante « anti-obstruction » – il fallait y penser.