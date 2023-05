Le secret beauté de Cara Delevingne ? Un spray à base de déchets industriels

Parce que l’hydrogène le vaut bien.

Le climat et le traitement des déchets sont deux sujets profondément liés, et des urgences de plus en plus pressantes. Au fur et à mesure que la situation de notre planète s’aggrave, notre conscience de celle-ci augmente : en 2020, tous déchets confondus, 54 % des déchets ont été recyclés contre 48 % en 2010. Cependant, il existe certains déchets plus difficiles à transformer… dont les rejets industriels font partie.

Heureusement, ce n’est pas le cas de tous les déchets industriels. Après la création d’une crème de beauté à base d’eaux usées provenant des usines d’Aizome, voici la brume rafraîchissante pour le visage de Vattenfall. Le fournisseur d’énergie de l’État suédois souhaite, à travers cette campagne en collaboration avec l’agence NORD DDB et à l’esthétique de publicité de parfum, faire connaître les avantages de l’utilisation de l’hydrogène décarboné, une source d’énergie qui rejette… de l’eau. Une énergie qui permettrait de décarboner des industries entières.

Cara Delevingne, notamment connue pour ses engagements écologiques, met en avant cette brume, dont l’eau issue des déchets de l’usine Hybrit à Luleå (Suède) est si pure qu’on peut la mettre sur son visage. Voici les mots de l’égérie :

« Tout au long de ce projet, j’ai beaucoup appris sur l’hydrogène décarboné. Travailler avec Vattenfall m’a permis de voir de mes propres yeux comment cette source d’énergie fonctionne et comment elle peut transformer des industries entières. Je suis ravie de participer à ce projet et de sensibiliser le public à travers une initiative qui démontre l’énorme potentiel de l’hydrogène décarboné pour remplacer les combustibles fossiles. S’il faut appliquer les émissions sur mon visage pour faire passer ce message, je suis prête à le faire ! »

Une révolution pour l’industrie ou pour les routines beauté ? On vote pour les deux scénarios !