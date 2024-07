Ce festival invente une musique qui favoriserait la fécondation

La musique, c’est l’une des rares choses qui parcoure les époques sans jamais fatiguer. Et en plus d’être intemporelle, elle a bien d’autres avantages : dont par exemple celui d’augmenter la fertilité en cas de FIV, selon différentes études, dont l’une du Barcelona’s Institut Marquès. Pour ce qui est de votre chambre, on vous laissera conduire votre propre enquête.

Alors, à l’occasion du festival de musique Way Out West, le plus populaire de Suisse, Nord DDB a choisi d’offrir ce show à une toute nouvelle audience : des boites de plexiglas remplies de spermatozoïdes et d’ovules dans un laboratoire. Une foule plutôt inhabituelle, mais pas moins cruciale.

Après tout, que cela augmente ou non le taux de réussite des fécondations in vitro, l’expérience est aussi poétique que douce. Suffisant pour voir naître une nouvelle génération encore plus férue de gros sons ? Pour la musique, hip hip hip…