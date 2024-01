McDonald’s brise les préjugés dans sa campagne de recrutement

Une mini-série pour attirer les jeunes.

McDonald’s se place comme le premier recruteur de jeunes en France avec 69% d’équipiers de moins de 25 ans, selon le site du gouvernement. Le géant du fast-food propose régulièrement des offres d’emplois aux étudiants afin de leur permettre de financer leurs études et/ou de connaître leur première expérience professionnelle.

Sur ce principe, McDonald’s Danemark a réalisé une mini-série de 6 courts épisodes appelée « Everything Changes », en partenariat avec l’agence Nord DDB. Un investissement qui se chiffrerait en millions.

Dans ces vidéos, nous suivons la vie de Freja (jouée par l’actrice Anna Munch, une influenceuse danoise), une étudiante qui décide de postuler chez McDonald’s pour se faire de l’argent et acquérir de l’expérience professionnelle. Elle y côtoie Jonathan (joué par l’acteur Olivier Michelsen, vu notamment dans la série Boys), tout aussi jeune qu’elle, mais qui travaille dans cette franchise depuis ses 15 ans, et est devenu manager du restaurant. Les deux personnages vont partager, à travers leur amitié naissante, l’univers et le mode de vie des employés McDonald’s. Freja et Jonathan ont des rêves et ambitions qu’ils se partagent et se confient jusqu’à ce que leurs destins s’entremêlent…

À travers cette mini-série, McDonald’s cherche à éliminer les préjugés et clichés associés à la marque en montrant l’envers du décor – des cuisines. On devine qu’il n’est pas toujours facile de s’adapter à un nouvel environnement de travail et que nous ne le faisons pas tous pour les mêmes raisons. « Everything Changes » montre aussi comment l’éducation, le travail d’équipe et la responsabilité peuvent être mis au service de cet emploi et que des aspirations initiales peuvent vite se transformer en succès inattendu.

Thomas Johansen, responsable du marketing chez McDonald’s explique d’ailleurs : « Avec cette série, nous essayons d’en finir avec les préjugés qui prédominent malheureusement concernant le travail chez McDonald’s. Pour certains, ce métier est un bon début dans la vie professionnelle, pour d’autres, c’est le début d’une longue carrière, et nous voulons le montrer« .