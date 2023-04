Les eaux usées d’une usine textile servent de soin pour la peau

Parce que vous le lavez bien.

Un produit de soin de la peau haut de gamme conçu à partir d’eaux usées provenant de la teinture textile, c’est possible ? Oui, l’agence Serviceplan Innovation et la startup germano-japonaise de textile Aizome l’ont fait. Son nom de code ? Le “Wastecare”, et il a plus de vertus que vous ne le pensez.

Depuis sa création, l’entreprise Aizome s’est engagé pour un processus de production plus écologique, en utilisant des plantes, plus sûres pour la santé des consommateurs. Il faut dire qu’il y en a des choses à dire sur les conséquences écologiques de la teinture chimique dans l’industrie du vêtement : elles seraient responsables aujourd’hui de 20% de la pollution mondiale des eaux, ce qui en ferait l’une des principales sources de pollution de l’eau dans le monde. Sans compter les nombreux problèmes de santé qui lui sont reprochés.

Mais ne mettons pas tout le monde dans la même capsule. Les eaux usées et les textiles produits par Aizome, eux, ont de nombreux avantages naturels pour la santé, tels que des propriétés anti-inflammatoires, des effets analgésiques et des bienfaits pour la régénération de la peau. Enfermé dans un récipient de qualité médicale et conditionné avec ces fameux matériaux totalement recyclables, cette potion revigorante prouve que l’on peut prendre soin de soi et de la planète en même temps.

La campagne qui l’entoure a été lancée et envoyée à de nombreux leaders d’opinion ainsi qu’aux collaborateurs potentiels dans les secteurs de la mode, du textile et des soins de santé pour envoyer un message fort à l’occasion de la Journée mondiale de la Terre : en promouvant de cette façon des pratiques plus respectueuses de l’environnement, l’industrie pourrait réduire son impact sur l’environnement et contribuer ainsi à un avenir plus durable pour tous.