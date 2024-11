L’union des marques lance la 15ᵉ promotion de Start-up your brand

Jeunes pousses adtech et martech, c’est à vous de briller.

Dans un contexte où la transformation digitale est devenue un impératif stratégique pour les entreprises, l’Union des marques, en collaboration avec le Groupe Figaro, lance la 15ᵉ promotion de son programme « Start-up your brand ». Dédié aux startups martech au sens large (adtech, data, production, retail…), ce programme vise à accélérer leur croissance grâce à un accompagnement structuré.

Depuis sa création, plus de 80 startups ont déjà bénéficié de cet accélérateur, qui ouvrira de nouveau ses portes de février à juillet 2025. Les candidats intéressés peuvent découvrir le programme lors d’une réunion d’information hybride (présentiel et distanciel) le 4 décembre 2024, de 11h à 12h30.

Le programme « Start-up your brand » repose sur quatre axes principaux, chacun conçu pour renforcer le développement stratégique des start-ups :

– Marketing : Optimisation du discours marketing et valorisation de l’offre.

– Juridique et éthique : Formation aux réglementations et aux pratiques responsables en publicité.

– Network : Accès aux événements et webinaires de l’Union des marques, ainsi qu’à un réseau d’experts.

– Visibilité : Promotion auprès des membres de l’Union des marques, avec soutien pour des événements ciblant les annonceurs.

Une particularité notable : les startups sont coachées directement par des marques, un atout pour ajuster leur marketing et leur offre.

Les dates clés et les conditions d’éligibilité

La 15e promotion sélectionnera entre six et huit start-ups lors d’un comité prévu le 16 janvier, incluant trois annonceurs. Le programme débutera par un kick-off le 13 février.

Parmi les start-ups ayant déjà bénéficié de ce programme figurent AmazingContent, Appinio, Adyoulike, et Greenbids, toutes actrices de l’innovation martech en France.

Les prochaines dates clés :

4 décembre – Réunion d’information (visio / présentiel)

16 janvier – Comité de sélection composé notamment de 3 annonceurs

13 février – Kick-off