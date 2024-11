L’Union des marques publie un guide pour une meilleure gestion des blocklists

Ne jamais bloquer la Réclame, règle numéro 1.

L’Union des marques dévoile son premier guide dédié à la gouvernance des blocklists, un outil clé pour ses membres annonceurs et leurs agences. Ce document propose des bonnes pratiques pour maîtriser l’utilisation de ces listes de mots-clés, indispensables pour sécuriser les environnements publicitaires en ligne, tout en évitant les effets indésirables sur l’efficacité des campagnes et le financement des médias d’information.

Si les blocklists permettent de protéger les marques dans des contextes digitaux dits brandsafe, elles peuvent exclure involontairement des contenus jugés sensibles ou liés à des thématiques inclusives. Face aux difficultés rapportées par les éditeurs de presse, l’Union des marques a réuni un groupe de travail incluant l’APIG, l’UDECAM, le SRI et des mesureurs pour proposer des solutions équilibrées. Ce guide est le fruit de ces discussions, visant à concilier sécurité des annonceurs et soutien à des inventaires publicitaires diversifiés et responsables.

Le guide détaille des étapes pratiques pour gouverner efficacement les blocklists, en tenant compte des enjeux de brand safety et de brand suitability. Ces recommandations visent à encourager une gestion plus responsable et transparente des campagnes, en favorisant des environnements respectueux et inclusifs. Une initiative qui marque une avancée dans la collaboration interprofessionnelle pour un écosystème publicitaire digital plus équilibré.

Pour accéder au guide, réservé aux membres de l’union des marques, cela se passe sur le site de l’UDM.