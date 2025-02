Start-Up Your Brand : 5 nouvelles startups intègrent l’accélérateur de l’Union des marques

5 jeunes pousses pour repenser la pub.

L’Union des marques dévoile la 15ᵉ promotion de Start-Up Your Brand, son programme d’accélération dédié aux start-ups de la Martech et de l’Adtech. Cedara, mediaROI, Olyzon, Silkke et Zoulloo rejoignent l’initiative, qui accompagne depuis 2018 les jeunes pousses les plus innovantes du secteur marketing et communication.

Chaque nouvelle promotion de Start-Up Your Brand met en avant des startups sélectionnées pour leur capacité à répondre aux enjeux clés des annonceurs : transformation digitale, durabilité, optimisation des performances marketing et nouvelles formes de communication.

Pour rentrer dans les détails :

– Cedara propose une solution omnicanal pour mesurer et réduire les émissions carbone des campagnes médias, s’inscrivant dans une logique de publicité plus responsable.

– mediaROI démocratise le Marketing Mix Modeling (MMM) avec une plateforme agile et actionnable qui intègre IA, attribution et mesure de l’incrémentalité pour une évaluation précise de l’efficacité des campagnes.

– Olyzon mise sur la CTV (TV connectée) et l’intelligence artificielle pour améliorer le ciblage publicitaire, optimiser l’engagement et garantir des inventaires premium sécurisés.

– Silkke révolutionne l’identité digitale en créant des Digital Humans réalistes, facilitant les interactions et transactions sécurisées dans les univers numériques et le métavers.

– Zoulloo est une plateforme de freelances spécialisée en études de marché et data, qui simplifie et sécurise l’accès aux experts du secteur.

Porté par l’Union des marques et soutenu par le Groupe Figaro, ce programme d’accélération se distingue par sa capacité à connecter les jeunes entreprises innovantes avec les annonceurs. La 15ᵉ promotion, qui démarre en février, bénéficiera de cette dynamique jusqu’en juillet prochain.

Avec cet engagement renouvelé, l’Union des marques continue de jouer un rôle clé dans l’innovation marketing responsable et performante, en rapprochant les marques des solutions technologiques les plus prometteuses.