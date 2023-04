Le jeu FIFA devient EA Sports FC et change de logo

On change de cage, mais pas de but.

La licence de jeu vidéo FIFA va bientôt rendre son maillot. Elle est remplacée par EA Sports FC : une plateforme visant à créer de nouvelles expériences de football en connectant des millions de fans via les consoles de salon, smartphones, plateformes en ligne et compétitions d’e-sport. Avec une nouvelle identité vient également un nouveau blason. Uncommon Creative Studio a récemment dévoilé un logo à trois côtés, accompagné d’un nouveau style de photographie pour l’image de marque, qui met les fans au cœur du jeu. It’s in the game !

Le logo triangulaire représente le football sous plusieurs facettes. Le studio s’est pour cela inspiré de l’indicateur de contrôle des joueurs emblématique qui apparaît au-dessus des athlètes lors de chaque match. Cette forme est une forme dominante dans la culture du ballon rond et est intégrée dans les expériences de football d’EA Sports depuis des décennies. En outre, la palette de couleurs et la typographie transpirent le fait qu’EA Sports FC est un club pour tout le monde. Elles seront ainsi utilisées dans les actifs numériques et physiques de la marque.

Cette semaine, le lancement a été partagé sur les réseaux sociaux de footballeurs de renom tels que le « Spice Boy » David Beckham ou Erling Haaland, créant un effet viral immédiat. Les logos ont également fait leur apparition sous différentes formes lors de certains matchs des plus grandes ligues du monde, via des partenaires tels que la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1. Cela a ajouté une touche de mystère et d’ardeur à l’ensemble de la campagne.