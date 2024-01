Uber dévoile une campagne 99% mulet avec Andre Agassi

Même les chiens portent des mulets.

Dans cette campagne réalisée par l’agence Special pour la marque Uber, l’ancienne star de tennis Andre Agassi est mise à l’honneur – sa légendaire coupe mulet aussi.

Pour promouvoir l’Open d’Australie, le tournoi de tennis se déroulant à Melbourne en janvier, Special et Uber se sont associés à travers une pub pleine d’auto-dérision : la vie est remplie de déceptions (comme celle de ne plus avoir de cheveux maintenant que la coupe mulet est à la mode), mais avec le service d’abonnement Uber One, elle en est dépourvue (enfin, en partie).

En plein match, en tant que simple spectateur cette fois-ci, Andre Agassi se rend rapidement compte que tout le stade, et même… un chien, portent la célèbre et tendance coiffure mulet. Il est nostalgique de son passé, lorsque le kid de Las Vegas était encore doté d’une belle et flamboyante chevelure. Andre est déçu de voir qu’il est le seul à ne pas être à la mode, alors qu’il en était le précurseur autrefois. Rapidement, sa déception se noie dans un élan de joie lorsqu’il reçoit une notification lui indiquant qu’il a fait des économies grâce à son adhésion à la plateforme Uber One. Comme quoi, il a vite retrouvé la lumière au bout du tunnel !

Uber réalise chaque année des campagnes pour l’Open d’Australie, mettant en scène des célébrités de ce sport comme Serena Williams, Sacha Baron Cohen, Rafael Nadal, toujours de manière ironique pour intégrer un message inoubliable et convaincant.

À l’occasion du Grand Chelem de cette année, les membres Uber pourront bénéficier de trajets gratuits jusqu’au stade de Tennis à Melbourne grâce à l’association avec la marque de voiture Kia.