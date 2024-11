Netflix fête ses 70 millions d’abonnés avec publicité pour les 2 ans de sa régie

50 % des utilisateurs choisissent maintenant l’offre avec pub.

Netflix célèbre les deux ans de son offre publicitaire, avec désormais 70 millions d’abonnés actifs mensuels dans le monde. Fait notable : plus de la moitié des nouveaux abonnés choisissent l’offre avec publicité, dans les pays où cette offre est proposée. Grâce à des contenus populaires comme Nobody Wants This, The Diplomat et des événements exclusifs, notamment le match de boxe entre Jake Paul et Mike Tyson le 15 novembre, Netflix renforce son attrait auprès des annonceurs et de son public global.

Netflix multiplie les partenariats stratégiques, comme avec FanDuel et Verizon pour les matchs NFL de Noël, offrant des segments sponsorisés et exclusifs. En Corée, Netflix a conclu un partenariat avec Kia pour la nouvelle saison de Squid Game, marquant le premier sponsoring exclusif autour d’une série, accompagné d’une campagne immersive et d’un pop-up expérientiel à Séoul.

Sur le plan des technologies publicitaires, Netflix a franchi une étape au Canada en utilisant exclusivement sa technologie d’adserving comme annoncé en mai dernier, offrant des options de ciblage et de mesure de plus en plus sophistiquées. L’expansion de ses outils de mesure, grâce à des partenariats avec VideoAmp, Nielsen et Kantar Ibope, vise à démontrer l’impact des campagnes sur Netflix auprès des annonceurs. En parallèle, le lancement de nouvelles capacités programmatiques permet d’élargir l’offre publicitaire sur plusieurs continents, assurant un avenir prometteur pour l’écosystème publicitaire de la plateforme.