Netflix lance « Moments » pour partager vos scènes cultes facilement

Simone Biles et Cardi B échangent sur leurs séries préférées.

Netflix déploie « Moments », une nouvelle fonctionnalité mobile permettant aux abonnés de sauvegarder, revoir et partager leurs scènes préférées issus des contenus de la plateforme. Disponible dès lundi sur l’application iOS (et bientôt sur Android), Moments permet de marquer facilement une scène lors d’un visionnage sur mobile, en la sauvegardant dans l’onglet My Netflix. Les utilisateurs peuvent également partager ces moments marquants sur les réseaux sociaux, facilitant l’interaction et le partage de contenu entre amis.

Parallèlement au lancement, Netflix dévoile une campagne illustrant cette nouvelle stratégie de marque, intitulée It’s So Good (« C’est tellement bien », en VF). Signée Wieden + Kennedy, elle célèbre l’enthousiasme des fans pour leurs scènes cultes. On voit ainsi l’acteur Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul et The Boys) évoquer la fameuse scène de danse de Mercredi dans la série du même nom (Wednesday), ou l’athlète US Simone Biles et la rappeuse Cardi B, partager leurs moments favoris des films et séries Netflix (Formula 1 pour l’une, et You pour l’autre).

Nous savons que le bouche-à-oreille est un moteur important dans le processus d’achat de nombreuses personnes, et c’est peut-être bien sur cela que parie Netflix avec cette campagne. Plus que cela, pourtant, les discussions sur les séries et les films sont des discussions qu’ont déjà les consommateurs de la plateforme, et « Moments » leur permettra maintenant de le faire plus facilement.

Créer la conversation est un enjeu pour les marques, plus encore pour inscrire leur marque et contenus dans l’air de temps et en faire un objet culturel. Ce que Netflix faisait déjà très bien, ces contenus étant largement commentés en ligne. Avec Moments, la plateforme se réapproprie le phénomène et devient leader et “technicien” de la discussion en ligne.