Le Listenbourg est officiellement le 207ème pays au monde, selon Twitter

Avez-vous déjà entendu parler du Listenbourg et de sa capitale Lurenberg ? Ce pays accolé au Portugal et découvert récemment par un utilisateur français de Twitter samedi dernier. Non, vous ne voyez toujours pas ?

Si les stéréotypes comiques vont bon train sur le réseau social récemment acquis par Elon Musk, on peut dire que cette plaisanterie a fait Top Tendance à grande vitesse. Réputés pour leurs lacunes en géographie, les Américains ont dernièrement été la cible de l’utilisateur Gaspardo. Pour s’en moquer, ce dernier a ajouté le pays fictif du Listenbourg aux 206 pays déjà existants. Un canular qui est en passe, aujourd’hui, de dépasser la barre des 103k de ‘’j’aime’’ et 10k RT.

Bien évidemment, de nombreuses marques et entreprises se sont rapidement emparées du phénomène viral pour pousser le bouchon jusqu’aux oreilles de nos confrères ‘’Yankee’’. Le Colonel Reyel, lui-même, a d’ores et déjà averti ses fans des dernières disponibilités pour sa tournée dans la grande Nation listenbourgeoise. Un coup de communication si retentissant qu’au lendemain de la publication, le ‘’#Listenbourg’’ était déjà n°1 des tendances de recherches Google dans le monde. Comme si cela ne suffisait pas, des milliers d’internautes ont fait preuve d’une imagination sans borne pour imaginer toute une géographie régionale, un drapeau officiel, un hymne national, une histoire, etc. Un gouvernement composé de dix-neuf ministres a même été élu pour se partager les rênes du pays. Une preuve que si l’humour ne connaît pas de frontières, l’être humain pourra toujours en créer une en hommage à ce privilège. D’ailleurs, si vous avez envie de venir découvrir ce pays qui attise toutes les convoitises, OuiGO a une offre alléchante pour vous !

Petit condensé des meilleurs tweets des marques sur le Listenbourg :

Bientôt plus de place pour ma tournée au Listenbourg, dépêchez-vous 🔥 — Colonel Reyel (@colonelreyel) November 1, 2022

Burger king ouvre officiellement ses portes au listenbourg ! pic.twitter.com/huIW2y3JQv — Burger king listenbourg (@just_avation) November 1, 2022

Breaking news : on vous livre enfin au Listenbourg les amis 📣 — 🍕 Deliveroo France (@Deliveroo_FR) October 31, 2022

Buffalo Grill est fier de vous annoncer l’ouverture de son nouveau restaurant au Listenbourg. — Buffalo Grill (@BuffaloGrill) October 31, 2022

🇪🇺💶 FLASH | Le Listenbourg est le pays d’Europe qui compte le plus de millionnaires. — N26 France (@N26FR) October 31, 2022

Le nombre de délégations olympiques pour #Paris2024 passe de 206 à 207 avec l’arrivée du Listenbourg.

Bienvenue l’ekip ✨ — Paris 2024 (@Paris2024) October 31, 2022

Le « MacSpardoo » sera bientôt disponible au Listenbourg. 🫡 — McDonald’s Listenbourg ✪ (@McDonaldsLSBG) October 31, 2022

Le reportage sur le Listenbourg, bientôt disponible. https://t.co/gvqhbVTQzd — Prime Video France (@PrimeVideoFR) October 31, 2022

Flash info : nos jus sont maintenant disponibles au Listenbourg — innocent France (@innocent_Fr) October 31, 2022

La Netflix arrive in la Listenbourg 🎉



📺 Rigarde tu filmorias é serias preferé in Netflix. #VivaListenbourg pic.twitter.com/bqbxtR6rWA — Netflix Listenbourg (@NetflixLBG) October 31, 2022

Un nouveau pays est compris dans votre forfait Free : au Listenbourg aussi, ils ont tout compris. — Free (@free) October 31, 2022

Hâte de pouvoir affronter un jour le XV du Listenbourg. Un beau duel en perspective ! 💪 — France Rugby (@FranceRugby) October 31, 2022