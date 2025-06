Twitch muscle son offre pour séduire les streamers Gen Z

De quoi solidifier sa place de numéro 1.

À l’occasion de la TwitchCon Europe 2025, organisée cette année à Rotterdam, Twitch a annoncé une série d’évolutions majeures pour sa plateforme. Objectif : renforcer l’expérience des créateurs et des spectateurs, avec un accent particulier sur les jeunes streamers de la Gen Z. Lors de la cérémonie d’ouverture, le PDG Dan Clancy a présenté ces nouveautés, en cohérence avec la feuille de route dévoilée dans sa lettre ouverte à la communauté plus tôt cette année.

Avec plus de 46 millions d’heures de contenu visionnées chaque jour, la plateforme veut consolider sa position de numéro 1 du livestreaming tout en se mettant au diapason des nouveaux usages, notamment sur mobile.

Côté technique, Twitch passe à la vitesse supérieure. Le streaming en 2K est désormais disponible en bêta ouverte pour les partenaires et affiliés. Les streamers éligibles peuvent activer cette option depuis leur Creator Home — certains ont même pu en profiter dès la TwitchCon.

Autre évolution notable : le test du streaming en double format, permettant de diffuser en simultané en horizontal et en vertical. Une manière de mieux capter l’attention des utilisateurs mobiles, qui bénéficieront aussi d’un nouveau mode portrait plus lisible, avec la possibilité d’ajuster la superposition du chat en direct.

Twitch veut aussi aider les créateurs à mieux monétiser leurs contenus. Une nouvelle fonctionnalité baptisée “Combos” permet aux viewers de réagir collectivement à un moment fort d’un stream à l’aide de Bits. Chaque Combo déclenche une animation visuelle, encourageant la participation tout en soutenant financièrement le streamer.

Autre nouveauté : la possibilité pour les créateurs de lancer leurs propres promos sur les abonnements offerts. Chaque partenaire ou affilié recevra 70 heures à répartir sur 7 campagnes dans l’année, avec une réduction de -35 % sur des packs de 5 subs ou plus. Une bonne façon de fêter un anniversaire de chaîne, un partenariat, ou juste de dynamiser sa communauté.

Twitch pense aussi aux spectateurs qui n’ont pas toujours le temps de suivre un live en entier. Les Clips gagnent en importance, avec l’ajout de commentaires et de réactions, ainsi qu’un processus de création simplifié, y compris via une commande directement dans le chat. Les streamers pourront bientôt préparer et publier leurs meilleurs moments après leur live.

Autre innovation attendue : une fonction “rewind”, qui permettra de revenir en arrière durant un live pour rattraper une séquence manquée, puis de reprendre en direct. Un premier test sera lancé cet été auprès d’un groupe de viewers.

Enfin, Twitch s’ouvre à de nouveaux publics avec le lancement du support de la langue arabe, y compris l’écriture de droite à gauche. Une mise à jour importante pour renforcer l’inclusivité de la plateforme.

La version mobile de Twitch évolue elle aussi. Le chat partagé devient plus facile à gérer depuis un smartphone, ce qui sera particulièrement utile pour les streamers IRL. Les modérateurs ne sont pas oubliés : Twitch déploie Mod View sur Android, avec un accès simplifié aux outils de modération.

Enfin, la plateforme lance le Twitch Moderators Club, un espace privé sur Discord dédié aux modérateurs. Ce nouveau club leur permettra d’échanger entre pairs, de suivre des ateliers et d’accéder à des ressources pour mieux accompagner les communautés qu’ils protègent au quotidien.

Beaucoup de nouveautés, qui ont pour but de solidifier la position de Twitch comme plateforme de streaming numéro 1, surtout face à la concurrence imposée par YouTube.