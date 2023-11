John Travolta, déguisé en Père Noël, reprend sa danse de Saturday Night Fever 

Stayin' alive, ah, ha, ha, ha.

Certaines idoles laissent des générations marquées à jamais, et c’est par exemple le cas de John Travolta, acteur phare de films inoubliables comme La fièvre du samedi soir, Grease ou encore Pulp Fiction. Et comme les cheveux blancs ne sont pas nécessairement synonymes de retraite, surtout dans l’industrie du cinéma, l’acteur de 69 ans n’hésite pas à continuer à apparaitre dans, notamment, des campagnes publicitaires.

Cette fois, c’est la banque Capital One, en collaboration avec l’agence GSD&M, qui s’offre les talents de l’acteur pour son offre de cashback sur la carte Capital One Quicksilver. Alors que Noël approche à grands pas, les offres de cashback – remise en argent ou remise différée en français – deviennent en effet de plus en plus alléchantes. Qui n’aurait pas envie de pouvoir économiser un peu sur les nombreux cadeaux que vous êtes certains d’offrir ?

Et pour montrer son enthousiasme, John Travolta, méconnaissable, grimé en Père Noël décidément disco, va jusqu’à reproduire sa fameuse danse tirée du film La fièvre du samedi soir. Donna Pescow, sa partenaire dans le film, fait également une apparition.

Si ce cher Travolta – ha, ha, ha – a sacrément perdu de son déhanché 46 ans plus tard, c’est déjà l’une des publicités les plus improbables de ce Noël. Rendez-vous en 2024 pour un remake de Dirty Dancing avec Patrick Swayze et Jennifer Grey en Père et Mère Noël ?