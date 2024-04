Transavia fête le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly avec un avion dans le métro

Ça n'a pas dû être facile de démonter les ailes.

Après un dossier complet signé la Réclame et une incroyable vidéo « topo », vous devez déjà tout connaitre de la tendance FOOH, pour Fake Out of Home (ou Faux OOH pour certains).

Si chaque semaine, des nouvelles vidéos FOOH émergent sur les médias sociaux, toutes les grandes marques et leurs partenaires agences ne s’y sont pas encore mis. Car même si une tendance de com’ a le vent en poupe, elle ne s’imposera jamais à tous. Il en va de la pertinence de la recommandation des agences et de la solidité des plateformes de marques de ne pas céder au moindre courant d’air.

C’est ce que confirme Pascal Nessim, co-président de l’agence Marcel, dans un post Linkedin : « Ça fait des lustres que, moi aussi, je veux faire un FOOH. Les créatifs me disait qu’il fallait quand même que ça serve à quelque chose. L’ouverture de la ligne 14 Paris – Orly x Transavia nous a donné le bon prétexte et j’adore le résultat. »

Il suffisait en effet d’attendre le bon moment et le bon sujet. Le prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly – rendant un aéroport parisien accessible en métro (et non en RER) pour la toute première fois – a été l’étincelle pour Marcel et son client Transavia. Ce qui nous donne un avion embarquant ses passagers depuis une station de métro. À votre avis, est-ce vrai ou FOOH ?