TasmanAi : l’IA australienne pas si artificielle que ça

En chair et en os.

Dans une ère où l’intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante, Tourism Tasmania garde les pieds sur la terre australienne avec le lancement de TasmanAi, une intelligence artificielle… pas si artificielle qu’elle en a l’air.

Contrairement aux IA génératives du moment, TasmanAi ne se contente pas de transformer des pixels en œuvres d’art. Non, TasmanAi va bien plus loin. Il génère des œuvres d’art de vrais artistes professionnels tasmaniens, à partir de demandes écrites – des “prompts” – réalisées sur le site. Il suffit de sélectionner un lieu proposé par le générateur et de laisser libre cours à votre imagination quant à l’illustration. Ensuite, un des huit artistes se chargera de votre demande et réalisera, selon son style artistique, une œuvre d’art.

À travers cette initiative cocace, l’office du tourisme de Tasmanie, en association avec BMF et Orchard, mettent en lumière les valeurs fondamentales qui font la singularité de la Tasmanie : l’artisanat, la passion, le réalisme et l’authenticité. Plus qu’une simple campagne touristique, TasmanAI offre une découverte de la culture et de l’art tasmanien.

Casey Schweikert, directeur de la création chez BMF, déclare : « L’IA est formidable, mais pourquoi laisser les robots s’amuser ? Nous sommes ravis de rappeler aux Australiens que la Tasmanie est l’endroit le plus inspirant de la planète et de prouver à quel point nous, les sacs à viande, pouvons être créatifs. Après tout, les bases de données de fichiers jpeg volés n’ont rien à envier à la richesse des talents artistiques de la Tasmanie et à ses panoramas incroyablement stimulants.”

Alors, que vous soyez un amateur d’art ou un voyageur en quête d’aventure, laissez-vous séduire par TasmanAi.

Ce n’est pas la première fois que ce concept d’art génératif sans IA est proposé : Pablo Delcan, un artiste new-yorkais a développé la plateforme Prompt-Brush afin de permettre au public de demander à l’artiste de dessiner une œuvre originale pour chaque prompt.