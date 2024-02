Etsy dit non aux célébrités et aux effets spéciaux pour le Super Bowl 2024

Plateau de fromage, oh la la !

En pleine période de Super Bowl, les agences et les marques américaines sortent le grand jeu. Cet évènement, qui enregistre en moyenne 100 millions de spectateurs, représente l’occasion rêvée de se faire connaître en masse à travers un spot bien pensé. Mais il n’est pas toujours facile de se différencier dans la masse de campagnes publicitaires qui y sont diffusées ; bien que ce nombre soit en déclin depuis 2019, 2021 enregistrait tout de même 64 pubs pendant les jeux du Super Bowl.

Pour être inoubliables, beaucoup de publicitaires décident de faire appel à des célébrités bien connues du public américain, pendant que d’autres choisissent de créer un film qui a tout du blockbuster hollywoodien. Mais quand tous choisissent les mêmes stratégies, ce qui était à l’origine une bonne idée devient bien vite un piège.

Pour Etsy, la solution est tout autre. Une histoire simple, une punchline drôle et un film bien produit. Voilà qui suffit, pour la marque et son agence Orchard. Et il faut dire que le résultat est très drôle ; suffisant pour lâcher un rire bien audible dans n’importe quel openspace. Il est un peu tôt pour dire si cette campagne rencontrera le même succès auprès des spectateurs américains ; mais comme ils adorent rire des Français, ils ne devraient rien avoir à y redire. Oh la la !