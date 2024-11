Philippe Katerine et sa chienne lancent une websérie pour Royal Canin

The Unique Pet Show avec Zouzou.

Connue pour son expertise scientifique dans la nutrition animale, Royal Canin souhaite désormais rajeunir son image et séduire une audience plus jeune, sans renier ses fondamentaux. « Royal Canin a plus de 55 ans d’existence, c’est une marque française bien connue, avec une forte réputation, mais qui n’a pas forcément la proximité souhaitée avec les plus jeunes générations et les nouveaux possesseurs de chats et de chiens. L’enjeu était de rester dans notre ADN scientifique tout en rendant cette science cool« , explique Ludivine Mercier, responsable de la marque pour Royal Canin France.

Moderniser l’image de Royal Canin

En tant que propriétaire de chien, Mathieu Frairot, co-fondateur de l’agence The Seventh House, se sentait particulièrement concerné par les enjeux de cette transformation, qui visait à équilibrer l’image sérieuse et scientifique de la marque avec une dimension plus émotionnelle, liée à la relation entre les propriétaires et leurs animaux.

C’est là qu’intervient “The Unique Pet Show”, une websérie conçue comme un Late Show, pensée par The Seventh House et produite par HKCorp, mêlant humour et pédagogie, imaginée pour parler à la génération YouTube. Déclinée en quatre épisodes d’environ 12 minutes, la série aborde des thématiques éducatives autour des besoins spécifiques des animaux, avec des séquences interactives et des interviews d’experts.

Philippe Katerine, un choix naturel et audacieux

Pour incarner cette approche décalée et accessible, Royal Canin et The Seventh House ont choisi Philippe Katerine, artiste iconoclaste singulier et engagé. Ce dernier a immédiatement séduit les équipes par son authenticité. Matthieu Frairot (The Seventh House), rappelle ainsi : « Philippe parle autant aux jeunes qu’aux familles. Entre ses rôles dans des comédies familiales qui touchent à la fois les jeunes de 8 ans et les ados, sa passion pour le rap et ses collaborations avec des artistes, il collait parfaitement à notre cible. Son univers artistique et son amour pour sa chienne Zouzou ajoutaient une crédibilité supplémentaire. Le casting était crucial pour animer ce Late Show de manière décalée, tout en restant fidèle aux valeurs et à la crédibilité de la marque.”

Engagé dès les premières étapes, l’artiste a co-créé le contenu, ajustant le ton et les séquences pour équilibrer humour absurde et messages éducatifs. « Sur le plateau, Philippe a chanté, illustré, écrit, et tout ça de manière totalement fluide, humaine. Il ne voulait pas simplement jouer un rôle, mais vraiment s’investir dans le projet”, se remémore Mathieu Frairot.

Une stratégie pour émerger sur YouTube

Dans un environnement saturé de contenus, Royal Canin mise sur une stratégie multicanale pour maximiser l’impact de la websérie. Un plan média 100 % YouTube a été mis en place, accompagné de snackable contents (les fameux formats courts) diffusés sur les réseaux sociaux pour renforcer la visibilité. « L’épisode en lui-même, s’il n’est pas accompagné et amplifié, ferait un flop. Mais grâce aux contenus courts et au relais de nos influenceurs partenaires, on espère atteindre un public beaucoup plus large« , explique Ludivine Mercier.

“Ce ne sera peut-être pas l’épisode YouTube en lui-même qui générera le plus de reach, mais bien ces extraits qui auront une forte valeur ajoutée. Il y a une approche consistante et réfléchie derrière tout ça. Nous ne nous contentons pas de produire du contenu superficiel. Par ailleurs, nous avons collaboré avec quatre personnes ayant leurs propres communautés, qui relayeront le contenu et nous aideront à toucher un maximum de personnes. L’idée était de croiser des univers différents : Philippe Katerine, un passionné d’animaux sans connaissances scientifiques, et des experts qui apportent cette crédibilité. Historiquement, chez Royal Canin, nous travaillons avec des influenceurs aux petites communautés spécialisées, mais crédibles. Aujourd’hui, nous voulons élargir cet écosystème en associant de grands passionnés d’animaux, dotés de communautés plus larges, à ces experts, pour créer une synergie unique.”

La notoriété récente de Philippe Katerine, amplifiée par les JO et la sortie de son album “Zouzou”, dédié à sa chienne, constitue également un levier majeur pour attirer l’attention.

Une vision à long terme

Les principaux objectifs de “The Unique Pet Show” sont d’accroître la visibilité de la marque auprès des jeunes générations et de renforcer l’engagement de la communauté. Ludivine Mercier explique : « Notre objectif est d’aller chercher du reach, d’être le plus visible possible et de faire grandir notre communauté, notamment sur Instagram, tout en sensibilisant une audience qui ne nous connaît pas encore.«

Si les retours sont positifs, une saison 2 pourrait voir le jour, et Philippe Katerine s’est déjà montré enthousiaste à l’idée de prolonger l’aventure.

Le premier épisode est disponible dès le 24 novembre sur YouTube.