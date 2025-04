The Last of Us plonge le marathon de Paris dans l’obscurité 

Courir ou survivre ?

Ce dimanche 13 avril, les 42,195 kilomètres du Schneider Electric Marathon de Paris ont accueilli un invité inattendu : un monde en ruines peuplé de survivants. À l’occasion du lancement de la saison 2 de The Last of Us, diffusée dès aujourd’hui sur Max, la plateforme a transformé une partie du parcours en expérience immersive aux allures de fin du monde en investissant le Tunnel des Tuileries pour y installer une activation immersive au kilomètre 27, en plein cœur de l’effort – ou lors du redoutable “mur” que tout marathonien peut un jour expérimenter.

Dans cette partie du parcours, les coureurs et coureuses ont été plongé·es dans l’univers de la série avec un dispositif visuel que l’on ne pouvait pas manquer. Une manière de donner un second souffle (ou un bon coup de pression) à celles et ceux qui commençaient à peiner.

En bout de course, Max a également célébré le “Last Runner”, le vaillant dernier à franchir la ligne d’arrivée, accompagné du générique et des couleurs de la série. Une attention symbolique à celui qui a tenu bon jusqu’au bout.

Pour étendre cette opération au-delà du jour J, Max s’est également associé à Strava. L’application sportive accueille le « Last Of Us Challenge – Paris is running », situé lui aussi dans le tunnel des Tuileries. Pendant sept semaines, les utilisateurs pourront tenter de décrocher un badge exclusif en relevant le défi avec l’activité sportive de leur choix.

Avec cette activation immersive, Max a réussi à intégrer de manière originale sa nouvelle saison de The Last of Us à un événement sportif majeur, peuplé de 55.499 franchisseurs de la ligne d’arrivée. Une fusion réussie entre sport et divertissement, offrant aux coureurs une expérience inédite qu’ils n’oublieront pas de si tôt.