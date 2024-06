La campagne de lancement de Max en France  va vous rendre exigeant

Des séries bigger than life.

Peut-être avez-vous déjà assisté au spectacle de fin d’année d’une école primaire. Entre arbres en carton, maquillage à l’eau et chants approximatifs, le résultat est effectivement celui d’enfants de 7 ans, mais attendri, il y a toutes les raisons de repartir le sourire aux lèvres.

Cependant, depuis l’arrivée de la plateforme Max, cet équilibre se retrouve bouleversé et l’exigence à la française revient au galop. Effectivement, quand on est face à des séries avec des effets spéciaux et des trames aussi bien menées qu’à Hollywood, on a qu’une seule envie : faire pareil.

En tous cas, c’est ce que ressentent les personnages de la dernière campagne Warner Bros par Buzzman, pour le lancement de la plateforme Max en France. Dans une série de deux films qui nous laissent éblouis par les différents shows, on finit face à des Spielberg amateurs qui recherchent l’irréprochable. Ce n’est pas pour rien que cette campagne a été baptisée “Vous allez devenir exigeant”.

Pour compléter le tout, Buzzman nous propose également une série d’affiches reprenant les shows remarquables présents sur la plateforme comme le Joker ou encore Euphoria. À l’instar des metteurs en scènes du dimanche présents dans les films, vous pourrez vous identifier aux personnages en les mettant en parallèle avec votre vie, et constater que finalement, elle n’est pas si mal que ça ! De quoi faire redescendre l’exigence qui vous serait montée à la tête…