Pour garder la ligne.

À l’occasion du Schneider Electric Marathon de Paris 2022, dimanche 3 avril, la RATP propose à tous les fans et spectateurs de suivre les coureurs au plus près de la course avec une “ligne” de métro événementielle : la #Ligne42km.

Pour la quatrième fois, la RATP, transporteur et partenaire officiel du Schneider Electric Paris Marathon, propose une ligne de métro fictive, la #Ligne42km, afin que chacun puisse encourager les coureurs qui y participent. En regroupant sur une carte dédiée les 33 stations de métro situées sur le parcours du Schneider Electric Paris Marathon 2022, cette ligne fictive permettra d’identifier les lieux stratégiques où les marathoniens pourront encourager leurs coureurs, en tenant compte du rythme de course de ces derniers : les fameux SAS de 3h à 4h30.

Cette année, la #Ligne42km, composée de 33 stations de métro le long du parcours du Marathon de Paris, présentera les huit stations les plus adaptées pour suivre et encourager les coureurs : Concorde, Hôtel de Ville, Reuilly-Diderot, Porte Dorée, Porte de Charenton, Concorde, Ranelagh / Boulainvilliers et Avenue Foch / Porte Dauphine.

La ligne 42km met également en évidence les sites emblématiques de Paris le long du parcours du marathon : l’Arc de Triomphe, l’Opéra national de Paris (Garnier), Notre-Dame, la Tour Eiffel, la Fondation Louis Vuitton, etc. Une visite sportive ! La carte de la #Ligne42km sera disponible lors du retrait des dossards et sur le stand de la RATP au Salon du Running, ainsi que sur le site ratp.fr et sur les médias sociaux.

Et pour égayer le tout avant de donner de la voix, la RATP diffusera des messages d’encouragement aux marathoniens en partenariat avec France Info. De 6h30 à 9h ce dimanche 3 avril, des journalistes emblématiques de la rédaction se feront entendre sur les stations Victor Hugo (ligne 2), Charles de Gaulle Etoile (ligne 1), George V (ligne 1), Argentine (ligne 1) et Franklin Roosevelt (ligne 1) pour motiver les coureurs et leur donner la force de parcourir les 42 kilomètres du Schneider Electric Marathon de Paris 2022.