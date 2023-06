Le Top 10 des publicités YouTube les plus populaires de cette année (juin 2022 – mai 2023)

Les États-Unis et l'Égypte prennent de l'avance.

À l’occasion des Cannes Lions qui débutent le 19 juin prochain, Google dévoile ses YouTube Ads Leaderboard 2023, regroupant les publicités les plus populaires du monde depuis la dernière cérémonie. Avec 213 millions de vues amassées entre elles, ces publicités montrent les points d’intérêts majeurs des consommateurs au fil de l’année.

Voici les mots de Sunny Kwok, directeur de la création, US Creative Work à ce sujet :

« Cette année, le palmarès publicitaire de Cannes regorge de créations qui illustrent la capacité de la plateforme YouTube à ne pas enfermer les marques dans des formats. Il existe une incroyable diversité en termes de représentation culturelle et intergénérationnelle, ainsi que de styles de production et d’approches du storytelling. Ensemble, ils forment une grande célébration, et les chiffres d’audience témoignent de la capacité de la créativité à toucher les individus.”

Le classement est déterminé en fonction de facteurs tels que le nombre de vues organiques et payantes, le temps de visionnage et la rétention d’audience.

Voici les 10 publicités les plus appréciées

1. Netflix (États-Unis) – Wednesday Releases Thing In New York

2. Telecom Egypt (Égypte) – WE Summer Campaign 2022 – Akram Hosny

3. Apple (États-Unis) – Introducing iPhone 14 Pro | Apple

4. Max (États-Unis) – The Last of Us | Official Trailer

5. Qatar Airways (Qatar) – C.H.A.M.P.I.O.N.S – Qatar Airways official FIFA World Cup song featuring DJ Rodge and Cheb Khaled

6. Samsung (Corée du sud) – Galaxy S23 Ultra: Official Introduction Film

7. Orange Egypt (Égypte) – Orange Egypt World Cup 2022 campaign – Crazy about Football

8. Bulgari (Italie) – Bulgari Unexpected Wonders – a movie by Paolo Sorrentino

9. Peacock (États-Unis) – Kevin Hart can’t stop attacking ‘old’ celebrities #shorts

10. BURGER KING (États-Unis) – Whopper Whopper (Extended)