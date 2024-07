The Brandtech Group lance une résidence pour créateurs d’IA générative

La villa des utilisateurs d’IA.

Quand on est passionné par une technologie, rien de tel que d’être réuni avec d’autres utilisateurs de cette même innovation. Ce qui tombe bien, c’est que le groupe Brandtech met en place un programme de résidence et accueille des influenceurs utilisateurs de l’IA générative pendant 4 semaines chacun.

Supervisée par Collectively, la filiale d’influenceurs de Brandtech, cette initiative s’inscrit dans le désir du groupe d’étendre ses projets en intelligence artificielle. Plusieurs participants sont déjà annoncés, comme Salma Aboukar, photographe de produits en IA générative ou encore Ryan Phillips, réalisateur en IA. Ils auront l’occasion de partager leurs connaissances sur leurs domaines d’expertise, afin de former les équipes IA du groupe.

L’animateur James Gerde sera également présent afin d’animer un cours sur la création de contenu avec des graphiques animés et de l’animation pour les marques. Il voit de nombreuses opportunités pour les créateurs d’expérimenter, comme des interprétations surréalistes d’images ou de produits. Cependant, il avertit que même si l’IA générative permet de créer rapidement du contenu, la «nouveauté s’estompe vite». Il insiste sur l’importance de garder le contrôle sur les détails spécifiques et les éléments de marque.

Selon Natalie Silverstein, directrice de l’innovation chez Collectively, l’objectif est de devenir le leader mondial du marketing d’IA générative. Fondée en 2015 par l’ancien PDG mondial de Havas, David Jones, et rebaptisée The Brandtech Group en 2022, l’entreprise continue de croître et d’investir dans des technologies innovantes pour optimiser ses stratégies marketing.

Cette année, The Brandtech Group a réalisé la nouvelle campagne de Lancel pour sa gamme Neo Partance réalisé à 100% avec son outil Pencil, une plateforme de création, production et diffusion de contenus sous IA générative. Avant son rachat en 2023 par le groupe, Pencil avait déjà produit plus d’un million de publicités digitales pour plus de 5 000 marques.