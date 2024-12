Cet outil dévoile ce que les LLM pensent de votre marque

Jellyfish lance Share of Model.

Jellyfish (groupe Brandtech) présente Share of Model™, une plateforme conçue pour analyser comment les modèles de langage (LLM) perçoivent les marques, produits et services. Cette solution ambitionne de devenir un outil clé pour les marketers face à l’essor de l’IA générative.

Avec cette nouvelle plateforme, les annonceurs peuvent évaluer leur visibilité et leur capacité à être recommandés par des outils d’IA comme ChatGPT, Gemini (Google) ou Llama (Meta). Share of Model propose des insights stratégiques pour optimiser les mots-clés, les contenus et les visuels des sites web, tout en analysant les perceptions concurrentielles. L’objectif est d’aider les marques à anticiper les attentes des consommateurs dans un univers où les LLM influencent de plus en plus le parcours client.

Des marques comme Danone, impliquées dans la phase bêta, saluent l’efficacité de l’outil. « Les LLM influenceront de plus en plus le comportement des consommateurs, et la plateforme Share of Model nous a permis de suivre et de comparer la perception de chaque LLM », explique Catherine Lautier, VP Global Head of Media & Integrated Brand Communication chez Danone. Marie Raimbert-Galtier, directrice générale de Jellyfish France, ajoute : « Des milliards de consommateurs interagissent chaque mois avec des outils de GenAI, redéfinissant le parcours client. Les LLM ne sont plus de simples outils, ils sont devenus des acteurs clés de la relation client. Avec Share of Model, nous permettons aux marques de comprendre comment les LLM perçoivent leur univers, leurs concurrents et leurs contenus, pour anticiper les attentes et prendre une longueur d’avance. »

Une étude récente réalisée par YouGov commanditée par The Brandtech Group en octobre 2024 met en lumière l’impact croissant des LLM sur les comportements d’achat, notamment chez les jeunes générations. Tandis que deux tiers des 18-24 ans consultent ces modèles pour des recommandations, l’utilisation diminue progressivement avec l’âge. Cette dynamique, associée aux avancées technologiques de Jellyfish et du groupe Brandtech, place Share of Model comme une réponse stratégique aux mutations du marketing digital.