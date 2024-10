Cookieless : The Trade Desk fédère partenaires (et concurrents !) autour de son European Unified ID

La solution open-source pour l’avenir de l’identité digitale en Europe ?

The Trade Desk poursuit son ambition de redéfinir l’identité digitale en Europe en renforçant le déploiement de l’European Unified ID (EUID), une solution d’identité open-source et interopérable. Plusieurs acteurs majeurs de la publicité numérique, tels que Criteo Commerce Grid, Equativ, FreeWheel, Google Ad Manager, Hubvisor, Index Exchange, Magnite, Microsoft Monetize, et PubMatic, ont adopté l’EUID pour permettre aux annonceurs et éditeurs de cibler leurs audiences dans des environnements premium sur l’internet ouvert.

L’EUID repose sur l’utilisation d’adresses électroniques hachées et d’identifiants cryptés, intégrés au flux d’enchères, pour établir un cadre d’identité transparent. Avec des contrôles avancés de confidentialité, la technologie permet aux utilisateurs de gérer la collecte et l’utilisation de leurs données. Elle se présente comme une alternative clé aux cookies tiers, devenue essentielle pour garantir la monétisation des contenus sur un Internet libre et ouvert : le fameux open web.

« Il est crucial que les éditeurs, agences et marques expérimentent et adoptent des solutions face aux évolutions de l’adressabilité », souligne Cadi Jones, SVP Europe chez Index Exchange. L’EUID s’intègre dans cette stratégie en permettant aux annonceurs de continuer à toucher des audiences à travers des terminaux et canaux fragmentés. La solution bénéficie également de l’engagement de Google Ad Manager, qui permet aux éditeurs de transmettre l’EUID via sa fonctionnalité Secure Signals.

À travers ce projet, The Trade Desk ambitionne de créer un écosystème publicitaire résilient et centré sur l’utilisateur, pour tenter d’assurer l’avenir de la publicité digitale en Europe.