Spotify lance son propre ad exchange avec The Trade Desk

Le roi de la musique veut sa part du marché programmatique.

Spotify teste actuellement une nouvelle plateforme publicitaire, le Spotify Ad Exchange (SAX), axée sur la vidéo pour ses débuts. Cette solution permet de connecter directement les annonceurs à son inventaire publicitaire via des plateformes d’achat comme The Trade Desk. En développant cette technologie, Spotify vise à capter davantage de revenus publicitaires, notamment des PME, tout en facilitant les achats publicitaires des grandes marques.

Le partenariat avec The Trade Desk, l’une des principaux DSP du marché, se concentre d’abord sur les clients nord-américains et l’inventaire vidéo de Spotify. L’inventaire audio sera bientôt intégré à l’offre. Cette collaboration permet à Spotify de rejoindre OpenPath, un système de connexion directe entre annonceurs et éditeurs premium, et de s’intégrer à l’initiative Universal ID 2.0, offrant un ciblage publicitaire respectueux de la vie privée en cette ère du cookieless.

Avec SAX, Spotify fait un pas vers l’automatisation de ses ventes publicitaires. Jusqu’à présent, ces achats étaient principalement gérés en direct avec ses équipes, en gré à gré. Ce lancement intervient alors que Spotify investit massivement dans la vidéo, un format qui attire de plus en plus de revenus publicitaires, et qui étend son offre de vidéos musicales à près de 100 marchés à travers le monde.