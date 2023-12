Ce média compte ruiner Shein grâce à Google Ads

On espère que la team légale est prête.

S’il y a bien une marque que décrient tous les amoureux de la mode responsable, c’est Shein. La marque de fast fashion est certainement vue comme l’emblème de la consommation excessive qui est devenu l’un des principaux féaux de notre société, et est toujours la première cible (avec raison) de ceux qui placent l’éthique et l’environnement aux centres de leurs priorités.

Comme, par exemple, The Good Goods, un média centré autour de la mode responsable. Détracteurs de la marque de fast fashion par excellence, ces derniers veulent cette fois inciter les Français (nous, vous et eux) à participer à une action symbolique contre le géant de la fast fashion. Ainsi, vous êtes invités, ce mercredi 20 décembre, à hacker Shein… de manière totalement légale.

Ceux d’entre vous qui connaissent les principes de base du search marketing et de Google Ads le savent, pour faire ressortir votre site en premier lors d’une recherche sur un moteur de recherche quelconque, il vous faut d’abord acheter le mot recherché. Ce faisant, la personne tapant dans sa barre de recherche le mot en question verra votre site ressortir en tout premier, avec une indication disant “sponsorisé”. À chaque clic, vous payerez le moteur de recherche un taux qui dépend de la rareté du mot en question.

L’objectif de The Good Goods est de pousser le plus grand nombre de personnes possible à cliquer en masse sur le site de Shein apparaissant comme sponsorisé entre 17 h et 22 h sans qu’aucun ne dépense réellement. De quoi sérieusement altérer le ROAS – return on ad spend – du géant de la fast fashion. Une pétition allant dans ce sens est également disponible ici.