Des morceaux d’un compositeur disparu retrouvés au domicile d’un schizophrène

Une campagne qui déconstruit les stéréotypes sur la schizophrénie.

À l’occasion des Journées de la Schizophrénie 2025 (du 19 au 26 mars), l’association PositiveMinders et The Good Company lancent « Les Faits Ordinaires », une campagne de sensibilisation qui détourne les codes des fait divers pour révéler une réalité méconnue : la majorité des personnes vivant avec une schizophrénie mènent une vie ordinaire. Un contre-pied assumé aux stéréotypes médiatiques qui associent trop souvent ce trouble à des actes violents.

Dans l’imaginaire collectif, le mot « schizophrène » évoque immédiatement le danger et l’imprévisibilité. Une perception largement influencée par le traitement médiatique du sujet : 78 % des Français pensent encore que les personnes atteintes de schizophrénie sont dangereuses. Pourtant, les avancées médicales permettent aujourd’hui un rétablissement efficace grâce à un diagnostic précoce et un suivi adapté.

Face à cette distorsion médiatique, « Les Faits Ordinaires » choisit d’utiliser les codes du sensationnalisme pour raconter une autre histoire. Sept articles inspirés de faits divers, mais racontant des événements du quotidien — un premier emploi, un déménagement, un voyage — viennent déconstruire les préjugés.



Un dispositif médiatique multicanal accompagne cette campagne, avec un partenariat inédit avec Le Gorafi et Libé Plus, la régie publicitaire de Libération. En parallèle, un cahier spécial de 4 pages sera publié dans Libération, tandis que Le Gorafi diffusera 4 articles satiriques détournés pour sensibiliser différemment. Des formats digitaux sur TikTok, Snapchat et Instagram viennent renforcer la portée du message, en touchant une audience avide d’histoires fortes.

Au-delà de la simple sensibilisation, cette initiative vise à lutter contre un phénomène préoccupant : le retard de diagnostic. En moyenne, une personne schizophrène attend 7 ans avant de mettre un nom sur ses symptômes. Une prise en charge précoce pourrait pourtant réduire de moitié le risque d’hospitalisation et limiter le handicap à long terme.

Tous les articles de la campagne sont à retrouver sur lesfaitsordinaires.com.