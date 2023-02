2e épisode de 12 portraits d'entrepreneurs des années 2020.

Le 12-20 c’est un nouveau format inédit d’interviews vidéo consacrées aux figures qui font la communication d’aujourd’hui. 12-20 comme une série de 12 portraits des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans le 12-20.

Un format et une série conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (Business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour ce deuxième épisode, nous invitons Marion Darrieutort, la fondatrice solaire de The Arcane. Après avoir créé l’agence Elan et réussi son intégration au sein du groupe Edelman, Marion Darrieutort est repartie de zéro en pleine période Covid en créant The Arcane. Celle qui a l’oreille du CEO de L’Oréal a su embarquer 16 consultants dans sa nouvelle aventure entreprenariale. Elle se confie aujourd’hui sur sa façon de gérer les échecs – visiblement, un trek en Inde remet bien les idées en place ! – son prochain défi autour de la gouvernance au-delà de l’influence, ainsi que sur sa façon d’aborder efficacement le newbiz.