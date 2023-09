Ce que les enfants pensent du travail de leurs parents dans le digital 

Est-ce qu’il est autorisé de dire le mot propale si jeune ?

C’est la rentrée, mais certains bureaux restent vides, au grand dam des entreprises qui recherchent des collaborateurs pour les occuper. Pour marquer des points dans cette course entre employeurs, le cabinet conseil Onepoint, accompagné par The Arcane, fait le choix de l’originalité. En effet, dans une campagne de recrutement, on s’attend à une présentation des avantages de l’entreprise et un discours passionné ; or, Onepoint a pris un tout autre parti.

Le cabinet spécialiste de la transformation des entreprises a fait le choix d’interroger les enfants de ses collaborateurs. On demande à certains d’expliquer le métier de leurs parents, à d’autres si ceux-ci aiment travailler chez Onepoint, et à d’autres encore quel métier ils souhaitent faire à l’avenir ; et les enfants, dans leur grande innocence, donnent des réponses franches qui ont de quoi donner envie de travailler à Onepoint.



Finalement, le fond de ces vidéos n’est pas particulièrement inattendu. Mais le fait que ce soit les enfants des collaborateurs qui l’annoncent apporte une valeur ajoutée à cette série de vidéos : la surprise, à laquelle s’ajoute la mignonnerie, les enfants se montrant aussi attendrissants que justes.