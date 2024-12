Les tendances émergentes en 2025 selon Pinterest

Vous êtes plutôt château core, miximaliste ou cauchemar en cuisine ?

Identifier les tendances émergentes est devenu un levier stratégique pour les marques. Dans ce contexte, Pinterest continue de s’imposer comme une plateforme clé, que ce soit au quotidien mais aussi annuellement grâce à son rapport Pinterest Predicts. Avec un taux de réalisation de 80 % pour la cinquième année consécutive selon Pinterest, ce rapport est un outil de référence pour les annonceurs souhaitant anticiper les attentes des consommateurs et rester en phase avec les évolutions du marché.

Basé sur les données collectées auprès de ses 537 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde, Pinterest Predicts analyse les recherches récurrentes pour déceler les tendances esthétiques, moments et concepts qui définiront l’année à venir. À noter que 65 % de ces tendances sont initiées par la génération Z d’après la plateforme, confirmant son rôle moteur dans l’évolution des comportements.

Selon Stacy Malone, VP of Global Business Marketing de Pinterest, ce rapport se démarque par sa capacité à anticiper des tendances durables, contrairement à l’éphémère des micro-tendances. Ce positionnement permet aux marques de mieux planifier leurs campagnes et d’exploiter des insights solides pour guider leurs stratégies marketing.

Cette année, les Galeries Lafayette collaborent avec Pinterest pour une mise en avant des tendances identifiées dans le rapport. L’enseigne française a créé quatre tableaux Pinterest reprenant ces inspirations, avec des produits directement disponibles à l’achat sur son site. Ce partenariat permet de connecter les consommateurs français – 18 millions d’utilisateurs Pinterest actifs dans le pays – aux tendances prévues pour 2025, tout en simplifiant l’acte d’achat.

Voici une sélection de ces tendances en devenir :

Voyages

Vacances au sommet : la montagne sera LA destination incontournable de 2025. Les générations Z et X recherchent air pur et panoramas spectaculaires. L’effet Kaizen ?

Mode

Classe et pêche : la Gen Z et la Gen X adoptent le style marin décontracté : pulls torsadés, marinières et tatouages sardines (!) Les recherches explosent, confirmant que la tendance pêcheur est bien amarrée.

Décoration

Prime aux primaires : en 2025, la créativité enfantine s’impose. Gen Z et X peignent murs et meubles de couleurs vives, ajoutant des empreintes personnelles et redécorant avec audace leurs espaces.

Tendances transversales

Cerise mania : la cerise s’invite partout pour la Gen Z et les Millenials : maquillage, cuisine, mood boards. Les recherches pour « vibe cerise », « voiture cerise » et « martini cerise » explosent. Une année cerise sur le gâteau !

Beauté

Beauté divine : en 2025, les femmes célèbrent leur déesse intérieure avec des masques dorés, des coiffures tressées et des manucures majestueuses. L’esthétique « goddess energy » séduit la Gen Z et les baby-boomeuses.

Cuisine et boissons

Cauchemar en cuisine : les gâteaux mignons, c’est fini. Place aux créations décalées et farfelues, voire inspirées des rongeurs ! Les baby-boomers et la génération X relèvent le défi avec des « gâteaux rat », qui font fureur en ligne.

Les autres tendances de Pinterest Predicts sont à découvrir sur le site dédié ainsi que dans le pdf qui suit :