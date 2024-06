1789, le remake.

En 2024, Citroën espère mettre fin aux clichés entourant les voitures électriques. Parmi ceux-ci, le premier à déconstruire est celui de leur exclusivité : non, les voitures ne sont plus réservées à l’élite. Le constructeur automobile s’en est assuré en créant ses propres modèles abordables, qui vous donnent une excuse de moins de ne pas faire un pas de plus vers le futur.

Les musiques de la pub Citroën ë-C3 100% électrique 2024 – Révolution sont d’abord Serenade in G, K.525 « Eine kleine Nachtmusik » – Orchestral version – 1. Allegro de Mozart, puis Suffragette City de David Bowie.

