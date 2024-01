Ça fait beaucoup de dégâts…

La marque Schweppes revient avec une nouvelle campagne « Take your Time » pour une explosion de bulles et d’horloges. Une pub qui fait l’éloge des bons moments de joie et de partage qui ne se limitent pas dans le temps. La musique parle d’elle-même avec un choix minutieux évoquant dans le titre de la chanson le thème principal de la campagne : le temps.

La musique de la pub Schweppes Take your Time (2024) est Five Minutes More de Frank Sinatra.

La pub Schweppes 2024 : Take your Time

La musique de la pub Schweppes 2024 : Take your Time