McDonald’s annonce la couleur de ses frites de légumes

Ce mardi 7 mars, McDonald’s France va lancer des frites de légumes français, préparées à base de betteraves, de panais et de carottes, soit “une véritable explosion de saveurs et de couleurs”, se félicite la marque dans le communique. Cette campagne a été développée par TBWA\Paris sous le concept : « Changeons de couleurs ». En effet, l’agence a conçu une campagne print au concept qui “change de couleurs des icônes intergénérationnelles et uniformes mythiques » que tout le monde connaît, telles que Chaplin, Zorro, un garde anglais et un vampire.

La campagne TV n’est pas en reste, avec un petit garçon se prenant pour un magicien et imaginant tout ce qui l’entoure dans une autre couleur grâce à sa baguette magique : un chien, un immeuble, un passage piéton, une voiture, un kiosque. Sa mère intervient alors en changeant véritablement de couleurs les frites de McDonald’s. Cette campagne permet de mettre de la couleur dans le quotidien des Français en cette fin d’hiver.

Cette campagne print et film se veut un véritable hymne à la diversité et à la couleur. Elle permet à McDonald’s France de se réinventer et de proposer une alternative plus saine et plus colorée à ses clients.

Le film

La campagne Print