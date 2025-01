E.T. ramène la Citroën à la maison

Une course-poursuite interstellaire pour promouvoir la ë-C4.

Dans un paysage publicitaire automobile dominé par la performance et la sophistication, Citroën prend une trajectoire inattendue avec une campagne pour la nouvelle ë-C4. Signé par l’agence BETC et réalisé par Gary Freedman, le film détourne les codes des blockbusters de science-fiction avec une approche narrative et émotionnelle.

L’histoire ? Une jeune femme vient en aide à un extraterrestre pour l’aider à rejoindre son vaisseau spatial. Poursuivis par des hélicoptères militaires et des SUV de la CIA, leur fuite à bord de la ë-C4 électrique prend des airs de course-poursuite haletante… jusqu’à un twist final inattendu. Ne tient qu’à vous de le découvrir en visionnant le film.

« Maintenant que les constructeurs européens proposent enfin des véhicules électriques qui répondent aux attentes des consommateurs en matière de durabilité, nous constatons un basculement des messages « d’excuses » vers du pur divertissement », note Nicholas Bakshi, directeur de création chez BETC. « La fascination de l’extraterrestre pour la voiture ne se limite pas à une simple démonstration de ses caractéristiques – il s’agit de réintroduire la joie et la surprise dans la narration automobile. »

« Nous créons tout un univers autour de cette histoire », ajoute Federico Goyret, vice-président senior de Citroën. « Même si, bien sûr, nous ne cautionnons pas le vol de voiture – même par un extraterrestre aux irrésistibles yeux de chaton ! »

La campagne sera diffusée à la télévision, en digital et sur les réseaux sociaux, accompagnée d’un dispositif print et affichage. Pour prolonger l’expérience, Citroën et BETC Fullsix ont imaginé un écosystème digital où l’alien – baptisé Mike – interagira avec les internautes et promouvra la ë-C4 auprès de ses nouveaux amis humains dans les concessions Citroën.

La révélation du film est prévue pour le 2 février en France, avant son déploiement en Europe et en Turquie. Une chose est sûre : entre un voyage intergalactique et le confort ultime d’une Citroën, même les extraterrestres ont fait leur choix.

Crédits