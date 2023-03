TBWA\Paris va vous permettre de “décoder les femmes” (enfin !)

Si ce n’est pas oui, c’est…

Une œuvre de 2 000 pages sur le sujet du consentement féminin résumée en une phrase. TBWA\Paris l’a fait. Avec le soutien du gouvernement et de Tinder France, Consentis et HandsAway, deux associations luttant contre les violences sexuelles, signent là une première campagne claire et concise avec l’agence parisienne.

“De tout temps, courtiser les femmes condamne les hommes à l’hypothèse, au tâtonnement, au doute le plus total et parfois même à l’impair regrettable”. Tel est le premier coup d’aiguille du fil conducteur de cette bible laconique aux 12 chapitres et aux 1 482 000 milles mots. Il faut croire que certains hommes en avaient besoin : selon une enquête Ipsos sortie en 2022, pour 16 % d’entre-eux, une femme qui dit “non” à un rapport sexuel voudrait dire “oui”. 23 % des jeunes de 18 à 24 ans penseraient également que les femmes prennent du plaisir à être forcées lors d’un rapport sexuel.

Bon, en réalité, cet éclair sur le consentement de la femme rappelle les bons réflexes à adopter face au “flou” de la séduction en une seule phrase itérative : “Si ce n’est pas oui, c’est non”.

La dernière de couverture, en revanche, vous permettra d’en savoir plus sur les missions des deux associations en rappelant les 5 piliers du parfait consentement. Un système de QR code est également affiché pour vous rendre sur le site d’HandsAway, sur la plateforme du gouvernement “Arrêtons les violences”, ainsi que sur un chat destiné à “toutes les personnes qui se posent des questions sur le couple ou leur famille, et sur les violences qui peuvent y exister”.

Ce livre sera disponible au prix symbolique de 1 euro dans une sélection de librairies partenaires de la campagne. Tout profit sera utilisé par les associations dans le cadre de prochaines campagnes d’éducation sur le consentement.

Selon l’agence, cette campagne a pour objectif de “porter le sujet du consentement sur le devant de la scène médiatique, sociétale, politique comme première étape afin de lancer une conversation et des actions de sensibilisation pour diffuser la culture du consentement et lutter contre les violences sexistes et sexuelles”.