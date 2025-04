Spoticar détourne les codes du cinéma pour rassurer sur’occasion

Stellantis mise sur le storytelling.

Et si acheter un véhicule d’occasion ne relevait plus du courage… mais simplement du bon sens ? C’est le message au cœur de la nouvelle campagne internationale de Spoticar, marque du groupe Stellantis, imaginée par l’agence 777 (Herezie x Armando Testa).

Baptisée “Don’t be brave. Be smart.”, la campagne s’amuse à détourner les grands genres du cinéma — films d’aventure, d’horreur ou épopées médiévales — pour rappeler que face aux incertitudes liées au marché de l’occasion*, il ne faut plus faire preuve de bravoure… mais opter pour une solution fiable.

Réalisée par Tom Green (Misfits, Monsters 2) avec Very Content / La Pac, la campagne s’inscrit dans une logique de saga cinématographique. Grâce à l’expertise du label Spoticar et à ses plus de 3 000 points de vente en Europe, la marque garantit un achat simple, sécurisé, et sans mauvaise surprise. À travers cette approche, Spoticar introduit également une nouvelle signature : “Used Car, reinvented.”

*Et les incertitudes Stellantis connait : l’entreprise traverse une passe difficile, avec un chiffre d’affaires en baisse de 17 % et un bénéfice net en chute de 70 % en 2024, principalement à cause de la dégringolade du marché nord-américain. Le groupe a revu à la baisse ses objectifs et réduit ses stocks aux États-Unis. À cela s’ajoute l’incertitude liée au retour politique de Donald Trump, qui menace d’imposer des taxes massives sur les importations, notamment de véhicules chinois. Une perspective qui fragilise la stratégie internationale de Stellantis et l’oblige à reconsidérer ses plans industriels et électriques.

