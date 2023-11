Apple se lance dans le conte de Noël et nous donne des sentiments flous

Le Grinch de Cupertino.

Apple, en collaboration avec son agence dédiée TBWA\Media Arts Lab, a réinventé le conte de Noël classique dans un film intitulé « Fuzzy Feelings ». Ce court-métrage combine l’animation en stop-motion et la prise de vue réelle pour raconter l’histoire d’une jeune femme et de son patron grincheux.

Pour se venger de sa méchanceté à son égard, elle crée une histoire imaginaire sur son téléphone dans laquelle elle lui inflige les pires catastrophes. Cependant, dans la réalité, elle découvre que son patron est simplement un homme seul et triste (si ce plot vous rappelle un film avec Jack Nicholson, Tom Hanks ou Mel Gibson… c’est normal), ce qui transforme son antipathie en compassion. Elle révise alors son histoire pour lui manifester de la gentillesse dans la vraie vie. Ce qui tend à prouver que les gens sont souvent mal compris jusqu’à ce qu’on apprenne à mieux les connaître.

Le film, réalisé par Lucia Aniello (Hacks), et l’animatrice et réalisatrice en stop-motion Anna Mantzaris, dure quatre minutes et est accompagné par la délicate chanson de George Harrison, It’s A Pity. L’expérience visuelle captivante et tout en émotion du film est renforcée par l’utilisation innovante de techniques de cinématographie, mêlant action en direct et animation en stop-motion. Anna Mantzaris, qui a filmé les segments en stop-motion avec l’iPhone Pro 15 Max et effectué le montage sur un MacBook Air (avec puce M2) via le logiciel Dragonframe, explique avoir été agréablement surprise par les capacités de la caméra du smartphone, notamment la possibilité de filmer en 48 mégapixels et à gérer les fichiers RAW.

« Fuzzy Feelings » vise à encourager le public à être plus indulgent et à voir les choses sous un nouveau jour. Ce qui colle parfaitement avec l’esprit de Noël, me direz-vous, (et de Thanksgiving qui approche).

Le film est disponible sur YouTube, ainsi qu’un making-of.