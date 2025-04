Sur Mars, Schweppes scelle une alliance aux agrumes

Un premier contact réussi ?

Après avoir posé le pied sur Mars dans un premier volet, Ava poursuit son exploration dans deux nouveaux volets de la campagne Schweppes, signés Susanna White et produits par Ridley Scott Associates. La marque étend son univers science-fictionnel pour introduire deux références phares : Schweppes Agrumes et Schweppes Ginger Beer, des boissons qui feront frémir même un martien.

Dans ce second épisode imaginé par TBWA\, la protagoniste rencontre la civilisation martienne. Un échange d’offrandes scelle cette première prise de contact : les Martiens offrent à Ava « l’Or de Mars », tandis que cette dernière leur fait découvrir “l’Or de la terre”, le Schweppes Agrumes.

Schweppes continue de miser sur un univers visuel distinctif, appuyé par une équipe créative hollywoodienne: John Mathieson à la direction photo (Gladiator), Will Htay au design des décors (Star Wars), et Janty Yates aux costumes (Seul sur Mars). Un trio qui participe à la crédibilité et au côté divertissant de cette épopée martienne.

Côté diffusion, la campagne s’étend sur les canaux on et offline : le spot Schweppes Agrumes est lancé le 21 avril en TV, VOL et cinéma, suivi par Schweppes Tonic le 5 mai, puis Schweppes Ginger Beer le 23 juin.

