Aldi dénonce la “taxe touriste” avec sa nouvelle campagne publicitaire

Pas question de se laisser faire !

Vous n’êtes pas sans savoir qu’à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, de nombreux commerces ou même services publics ont augmenté leurs prix, dans l’idée de profiter des (très) nombreux touristes qui ont traversé les frontières de la France. Sauf que cette idée de faire augmenter les tarifs durant les vacances ne vient pas d’eux : non, la “taxe touriste” est bien réelle. Et elle ne touche pas que les billets d’avion ou de train.

Sauf que cette taxe ne discrimine pas, et que résultat, touriste ou pas, tous la subissent. Aldi se base donc sur ces faits dans sa dernière campagne, imaginée avec TBWA/ et MOGUL (agence de contenus du groupe TBWA/) et donne naissance à cette idée « Les prix ALDI ne vous prennent pas pour des touristes ».

Résultat, une campagne à retrouver sur les réseaux sociaux et les panneaux d’affichage jusqu’à la fin du mois d’août.

Crédits