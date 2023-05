Commandez McDonald’s grâce au scan de votre série préférée

Un Order that scene qui s’arrête malheureusement à la nourriture.

Vous est-il déjà arrivé de voir une série ou un film, et de faire un arrêt sur image au moment où la caméra fait un gros plan sur le plat qu’est sur le point de déguster le personnage principal ? Puis de sentir, presque instantanément, votre ventre se resserrer avant de gronder, à la manière d’un loup affamé ? Pour des situations comme celle-ci (qui sont, nous le savons, très graves), McDonald’s a trouvé une solution en collaboration avec TBWA\Neboko et TBWA\X, deux agences basées à Amsterdam.

Le géant du fast-food a pensé à tout : une campagne d’affichage, à retrouver dans les rues d’Amsterdam et sur les réseaux de McDonald’s, guidant les consommateurs dans la bonne direction. À travers un print minimaliste, les agence mettent en avant une série ou un film, ainsi que le timecode auquel apparaît dans celui-ci l’un des nombreux produits McDo. Elles y précisent également l’existence du service Order that scene, qui permet de le scanner et le commander immédiatement à travers l’application McDonald’s. De quoi satisfaire les victimes d’appétit de binge watching !

Alors que les sites de streaming en SVOD semblent s’ouvrir à la publicité après le revirement de Netflix sur la question, le sujet reste nouveau et surtout, peu apprécié des consommateurs. Les deux agences de TBWA ont manifestement trouvé le moyen de contourner les difficultés, en évitant dans la foulée le coût de l’investissement média (mais pas celui du placement produit ?)

Dans cette campagne, simplicité et efficacité règnent.