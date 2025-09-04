Super Bowl 2026 : tous les espaces publicitaires sont déjà vendus

Une saison record pour la régie américaine.

À quelques jours du coup d’envoi de la saison NFL 2025-2026, NBCUniversal annonce avoir bouclé la saison publicitaire la plus lucrative de son histoire. La régie a écoulé 100 % de ses inventaires – linéaire et streaming – pour le Super Bowl LX (8 février 2026, sur NBC, Peacock et Telemundo) et 90 % de ses espaces NFL hors Big Game.

L’événement phare a trouvé preneur plus tôt que jamais, environ un mois avant le sell-out annoncé par Fox pour l’édition précédente. Les annonceurs les plus actifs se recrutent dans la grande consommation, le divertissement, la finance et l’alcool, tandis que la pharma et la restauration rapide poursuivent leur montée en puissance. Le digital progresse de 20 %, porté par des approches médias plus globales.

Pour cette 60e édition, NBCU proposerait les 30 secondes d’écran jusqu’à 8 millions de dollars, soit un petit million de plus que l’année passée, avec un investissement équivalent demandé sur les autres propriétés sportives du groupe. Avec plus de 150 partenaires attendus sur Sunday Night Football, NBCU a également vendu tous ses parrainages clés, dont la mi-temps sponsorisée par Toyota. En attendant ses chiffres définitifs, NBCU pourrait rivaliser avec le record de Fox, qui avait engrangé 800 millions de dollars pour le Super Bowl 59.

Alors que certains observateurs craignaient un fléchissement des investissements publicitaires, NBCU affiche un succès contraire : son upfront 2025‑2026 atteint un volume de vente inédit, porté par les événements phares comme le Super Bowl, les Jeux d’hiver de Milan‑Cortina et la diffusion de la Coupe du Monde (FIFA) en langue espagnole par Telemundo. Le streaming, via Peacock, contribue fortement à cette dynamique avec une croissance de plus de 20 % et près d’un tiers des engagements upfront, notamment grâce aux ventes programmatiques approchant le milliard de dollars.

NBCU signe ainsi une stratégie publicitaire maîtrisée et efficace, tirant parti de la convergence entre événement phare, streaming et urgence du marché. Cela illustre la transformation des investissements media vers des formats intégrés à forts rendements.

Ne reste plus qu’à savoir si Taylor Swift honorera la mi-temps du Big Game…