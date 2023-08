Les catastrophes continuent après les news avec Handicap International 

La Terre continue de tourner.

Le monde est actuellement en proie à plusieurs crises urgentes : la situation politique et humanitaire au Myanmar, la pauvreté et la violence en Haïti, le besoin massif d’aide en RDC, la crise climatique dans la Corne de l’Afrique, l’insécurité au Sahel, la détérioration des conditions en Afghanistan, les incendies explosifs à Hawaï, la crise économique au Liban, les déplacements massifs en Syrie, la vie désespérée au Yémen, les conflits et la crise climatique au Soudan du Sud, la famine au Nigeria, l’instabilité en République centrafricaine. Notre vision de ces crises humanitaires et climatiques dépend de l’exposition médiatique. Mais une fois les caméras éteintes, les informations terminées ou l’article lu, la réalité s’efface dans l’ombre, la catastrophe reste silencieuse, le désespoir persiste, la guerre continue de faire rage, tandis ce que l’actualité, elle, passe son chemin.

Ce message choc, Handicap International France – accompagné depuis 5 ans par l’agence Strike – le retranscrit à travers son film novateur, « After the news », réalisé par le canadien Olivier Staub, produit et tourné par Dust et diffusée le 21 août dernier. Novateur dans la technique en effet, le spot de 1 min a été réalisée grâce à la technologie dite « 3D temps réel », habituellement utilisée dans le secteur vidéoludique et cinématographique. Pas peu fier du résultat saisissant, l’organisation souligne que ce procédé est une première en France pour une ONG et dans son histoire. De ce côté-là, on peut tirer également notre chapeau au studio Digital District pour les travaux. Pour ce qui est de la déclinaison en supports imprimés, c’est Samuel Guigues et le studio de retouches Feel Good qui ont géré les fourneaux. Bravo à eux.

Selon Victor Simonet, producteur chez Dust : « Le choix s’est naturellement orienté vers la production virtuelle sur mur LED, car cette technologie nous permettait de créer en 3D les lieux souhaités sans avoir à voyager, mais aussi d’utiliser la lumière directe produite par l’écran pour créer une intégration naturelle des comédiens et des décors réels, sans avoir à tout faire en post-production. »

“Chez Strike, depuis la création de notre agence, nous accompagnons Handicap International et de nombreuses autres ONG qui luttent contre les inégalités sociales, pour la protection de l’environnement, etc. Nous sommes donc particulièrement sensibles à la notion de convergence des crises. Chaque jour, les chaînes d’information couvrent de nouvelles catastrophes, de plus en plus liées les unes aux autres. Le problème, c’est que ces drames ne s’arrêtent pas chaque fois que l’information passe à un nouveau sujet. Cette campagne veut donc mettre en lumière le rôle de Handicap International, qui est de rester s’occuper des victimes sur le long terme et de mettre en place les infrastructures qui permettent aux plus vulnérables de continuer à vivre.” explique, de son côté, Jérôme Gonfond, président de l’agence Strike