Le Parc Astérix réussit à se moquer des Parisiens, des Corses et des Bretons dans une seule et même campagne

Une serpe d’humour qui vous cueillera à coup sûr.

Le parc d’attractions d’Astérix cherche-t-il à déclencher une seconde guerre des Gaules en se mettant à dos de menhir les trois plus grosses têtes brûlées du pays ? Que nenni. En lançant leur nouvelle campagne TV, les Gaulois ont fait appel à l’agence Steve pour faire trinquer la Bretagne, la Corse et Paris autour d’une bonne cervoise d’humour.

Des bords du Nil en passant par les aqueducs d’Athènes, depuis la BD “Astérix chez les Goths”, nos bons vieux moustachus en ont vu du pays. Alors pour une fois, c’est eux qui accueilleront ! Histoire de garder l’esprit comique de la BD, les habitants de toute la Gaule sont conviés à participer aux 45 attractions du parc dans la joie… et la mauvaise humeur. Assurément, ces 3 spots TV représentent un bel hommage à l’univers d’Uderzo et Goscinny et aux particularismes régionaux de notre beau pays.

Par Toutatis, après plusieurs campagnes d’affichage et des activations social media primées, les irréductibles se mettent sur leur XXXI pour la télévision. Une série publicitaire qui tombe à pic dans la potion magique : le parc devrait accueillir prochainement le grand huit à catapultes magnétiques “Toutatis”. Il s’agira de l’attraction la plus haute et la plus rapide de France alors peu importe d’où vous venez, accrochez-vous à votre casque, vous y perdrez des plumes !