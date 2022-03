Steve remporte le Top 5 Scan Book de février avec Bellman

Syndi-masochisme.

L’agence Steve est la grande gagnante du Top 5 Scan Book de février, elle totalise 6130 points avec sa campagne d’affichage audacieuse pour Bellman, nous invitant à enfin changer de syndic.

Une étude menée par Bellman en novembre 2021 a révélé que ​​45 % des copropriétaires se déclarent mécontents du syndic en charge de la gestion de leur copropriété – ce qui paraît assez énorme à côté du pourcentage de ceux qui déclarent vouloir en changer : seulement 19 %. Qui de mieux qu’un syndic professionnel nouvelle génération pour donner un coup de fouet à ce secteur ? Bellman s’est donné pour mission de mettre à disposition tout ce dont le digital est capable pour aider gestionnaires, comptables et conseils syndicaux à travailler plus efficacement ensemble et faire avancer les sujets de leur copropriété.

Parti de ce fâcheux constat, Bellman a su tirer une campagne d’affichage pleine d’humour pour sa toute première prise de parole. Une manière décalée pour le duo agence-annonceur d’inviter les copropriétaires à abréger leurs souffrances et à passer à l’acte pour enfin changer de syndic, à moins que vous n’aimiez la façon dont le vôtre vous tourmente au quotidien, bien sûr.

Cette campagne se décline en 4 prints shootés par le photographe français Sacha Goldberger – notamment connu pour ses séries de photos sur sa grand-mère« Mamika » ou encore les Super Héros à la façon des peintures flamandes.