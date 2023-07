Hennessy, Nas et une IA fêtent les 50 ans du hip-hop — et vous êtes invités à célébrer

Il vous revient de goûter le rap.

Cette année marque les 50 ans du hip-hop, genre musical né en 1973 entre les mains de DJ Kool Herc et Coke La Rock dans le Bronx à New York. Né la même année, le rappeur Nas célèbre cet anniversaire historique avec Hennessy, une marque française de cognac dont l’histoire est profondément entremêlée avec celle du hip-hop. Qu’il s’agisse du morceau de 2Pac feat Obie Trice dédié à la marque en 1992, de Hennessy N Buddha par Snoop Dogg en 2000 ou encore plus récemment de One Dance, morceau interprété par Drake feat Wizkid et Kyla en 2016, la marque est fréquemment évoquée et honorée dans le rap.

Pour les 50 ans du genre, c’est à la marque de rendre la faveur. Celle-ci a créé un spot commémoratif mettant en avant l’esprit du rap et ses valeurs communes avec Hennessy, interprété par Nas et entremêlé de son rapport personnel au rap. Leur collaboration se complète par une bouteille de Hennessy en édition limitée, annoncée à la fin du film et disponible à la vente à partir du 23 juillet aux États-Unis. Il y a 10 ans, les deux entités avaient déjà travaillé ensemble, ce qui rend possible une collaboration aussi réussie aujourd’hui.

Mais la célébration ne s’arrête pas là. L’opération Hennessy AI.bum Covers sera lancée le 20 juillet, en même temps que le logo exclusif HenNASsy qui représente la campagne. Cette opération permettra à tous les fans de rap de participer aux festivités, en créant des couvertures d’album à partir d’un selfie, s’appropriant l’esthétique d’une époque de hip-hop spécifique… Grâce à une I.A. Des recettes de cocktails ont aussi été créées et partagées spécialement pour l’occasion, pour que chacun puisse ressentir cette saveur associée au rap, sans contrainte… mais avec modération.

Après Sprite, le rappeur semble avoir décidé de se placer comme le porte-parole de cet anniversaire. D’autres collaborations sont-elles à venir ?